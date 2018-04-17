Erdoğan, seçimler için ‘2019 inşallah’ dedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “MHP’yle milletimizin gönlünde yaptığımız ittifakı 2019 milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimine de inşallah taşıyoruz” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim çağrısının ardından gözler Erdoğan’a çevrilmişti.

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AKP ve MHP 3 Kasım 2019’da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine ‘cumhur ittifakı’ adı altında girmek için uzlaşmıştı.

Erdoğan partisinin grup konuşmasında ilk aşamada konuya değinmezken şöyle konuştu: “16 Nisan halk oylamasıyla önemli bir anayasa değişikliği kabul edildi. Cumhuriyet döneminde yaşadığımız siyasi ve ekonomik krizlerin sebeplerinden biri olarak tıkanıklığın aşılmasına vesile olacağına inandığım bu değişiklik inşallah 2019 Kasım seçimlerinde tamamen yürürlüğe girecek. Bu süreç MHP ile AK Parti’yi işte gördüğünüz gibi cumhurun ittifakına taşıdı. Şimdi cumhurun ittifakıyla inşallah Türkiye’de yeni bir dönem başlayacak. Milletimizin gönlünde yaptığı bu ittifakı 2019 milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimine de inşallah taşıyoruz. Bu konuyla ilgili gereken hukuki düzenlemeler yapıldı ve Meclis’imiz tarafından kabul edilerek yürürlüğe girdi.”

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Yarın Bahçeli’ye ‘erken seçim’ çıkışını görüşmek üzere randevu veren Erdoğan’ın ‘2019 seçimleri’nden bahsetmesi dikkat çekti.

Bahçeli, bugün milletvekili ve cumhurbaşkanı seçiminin Kasım 2019’da değil, Ağustos 2018’de yapılmasını önermişti. AKP, “Değerlendirilir” derken, CHP “Hodri meydan” karşılığını vermişti. Meral Akşener’in İYİ Parti’sinden de erken seçim çağrısına olumlu yanıt gelmişti. Erdoğan da grup konuşmasından önce konuyu yarın Bahçeli’yle görüşeceğini açıklamıştı.