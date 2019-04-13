Diken

Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan: Seçimden sonra herkes bir yere savruluyor, böyle dava adamı olunmaz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçimden sonra ‘herkesin bir yere savrulmaya başladığını‘ söyleyerek “Bu dava adamı olmak değil” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Önder İmam Hatip Derneği Genel Kurulu’nda konuşan Erdoğan, İmam Hatipli olmanın aynı zamanda ‘dava adamı‘ olmak anlamına geldiğini söyledi.

Reklam

İmam Hatipliler’in davasını hayatında yaşaması gerektiğini belirten Erdoğan, şunları söyledi: “En ufak bir sarsıntı da merkezi bırakıp başka yerlere kaçmayacak. Şu anda bakıyoruz bazı yerlerde seçimlerde falan hemen anında sendika değiştirmek falan herkes bir yere savrulmaya başladı. Bu dava adamı olmak demek değil. Böyle olur mu?

SON HABERLER

Ne okusak: Dört kitap önerisi

Kitap raflarının karşısına geçip “Ne okusam?” diye düşünmek gündelik hayatın karmaşasından ve hızından kaçmak için yerinde ve keyif veren bir faaliyet. Ama kitapların çeşitliliği karşısında kararsız kalmamak elde değil. Kabul etmek lazım: Bir kitapta karar kılmak zor iş!

Diken bu hafta dört kitaba dikkatinizi çekiyor. Karar sizin. Şimdiden iyi okumalar.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...