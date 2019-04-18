Erdoğan seçim için ‘murdar’ demiyor: Demokrasimizin kalitesini daha da artırdı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “Gerek katılım oranının yüksekliğinin gerek seçim sonuçlarının demokrasimizin kalitesini daha da artırdığına inanıyorum” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Erdoğan, Memur-Sen Genel Merkez Yeni Hizmet Binası açılışında yaptığı konuşmada, AKP cephesinin 31 Mart seçim sonuçları için seçimi ‘murdar‘ ilan etmeye kadar varan sert açıklamalarının tonunu ciddi ölçüde düşürdü.

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Erdoğan konuşmasında seçimle ilgili şunları söyledi: “31 Mart seçimleri demokrasi şöleni havasıyla gerçekleştirilmiştir. Elbette bir takım tartışmalar olmuştur ama bu durum demokrasimizin başarıyla işlediğini göstermeye engel değildir. Türkiye yüzde 85 oranında seçime katılım oranına yaklaşmıştır. Gerek katılım oranının yüksekliğinin gerek seçim sonuçlarının demokrasimizin kalitesini daha da artırdığına inanıyorum. Türkiye’de son 6 senede Gezi Olayları ile başlayan pek çok provokasyona ülkemiz muhatap oldu. 15 Temmuz darbe teşebbüsü tarihimizin en büyük ihanetlerinden biridir. Milletimizin kahramanca direnişisi sayesinde boşa çıkarttık. Son 5 yılda tam 7 kez sandığa gittik. Seçimler ülke ekonomisinde yük oluşturuyor. Seçim döneminde yaşanan tartışmalar artık sona ermiştir. Milletimiz bu dönemi geride bırakmıştır. Hak arayanları kimse hakaretle eleştirme yoluna gidemez. Sonuna kadar bu mücadeleyi vereceğiz. Yüksek Seçim Kurulu son noktayı koyduğu zaman mesele bitmiştir. Türkiye’nin bekası her türlü politik hesabın üstündedir. Dönem kızgın demiri soğutma, kucaklaşma, birlik ve beraberliğimizi yeniden perçinleme dönemidir. Siyaset yelpazesindeki herkesle Türkiye ortak paydasında buluşma mücadelesini verdik. Şiddete bulaşmadığı sürece her siyasi görüşün başımızın üzerinde yeri oldu.Türkiye ittifakı olarak hareket etmeliyiz. Hep beraber elimizi taşın altına koymalıyız. Sorunlarımızı çözmek ancak böyle olacaktır.”