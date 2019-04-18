Diken

Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan seçim için ‘murdar’ demiyor: Demokrasimizin kalitesini daha da artırdı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “Gerek katılım oranının yüksekliğinin gerek seçim sonuçlarının demokrasimizin kalitesini daha da artırdığına inanıyorum” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Erdoğan, Memur-Sen Genel Merkez Yeni Hizmet Binası açılışında yaptığı konuşmada, AKP cephesinin 31 Mart seçim sonuçları için seçimi ‘murdar‘ ilan etmeye kadar varan sert açıklamalarının tonunu ciddi ölçüde düşürdü.

Reklam

Erdoğan konuşmasında seçimle ilgili şunları söyledi: “31 Mart seçimleri demokrasi şöleni havasıyla gerçekleştirilmiştir. Elbette bir takım tartışmalar olmuştur ama bu durum demokrasimizin başarıyla işlediğini göstermeye engel değildir. Türkiye yüzde 85 oranında seçime katılım oranına yaklaşmıştır. Gerek katılım oranının yüksekliğinin gerek seçim sonuçlarının demokrasimizin kalitesini daha da artırdığına inanıyorum. Türkiye’de son 6 senede Gezi Olayları ile başlayan pek çok provokasyona ülkemiz muhatap oldu. 15 Temmuz darbe teşebbüsü tarihimizin en büyük ihanetlerinden biridir. Milletimizin kahramanca direnişisi sayesinde boşa çıkarttık. Son 5 yılda tam 7 kez sandığa gittik. Seçimler ülke ekonomisinde yük oluşturuyor. Seçim döneminde yaşanan tartışmalar artık sona ermiştir. Milletimiz bu dönemi geride bırakmıştır. Hak arayanları kimse hakaretle eleştirme yoluna gidemez. Sonuna kadar bu mücadeleyi vereceğiz. Yüksek Seçim Kurulu son noktayı koyduğu zaman mesele bitmiştir. Türkiye’nin bekası her türlü politik hesabın üstündedir. Dönem kızgın demiri soğutma, kucaklaşma, birlik ve beraberliğimizi yeniden perçinleme dönemidir. Siyaset yelpazesindeki herkesle Türkiye ortak paydasında buluşma mücadelesini verdik. Şiddete bulaşmadığı sürece her siyasi görüşün başımızın üzerinde yeri oldu.Türkiye ittifakı olarak hareket etmeliyiz. Hep beraber elimizi taşın altına koymalıyız. Sorunlarımızı çözmek ancak böyle olacaktır.”

SON HABERLER

İBB Başkanı İmamoğlu: Öğrenci kartı derhal 50 lira

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, aylık öğrenci ulaşım kart fiyatını 50 liraya düşürme yönündeki vaadini hemen yerine getireceğini söyledi. Görevi akşam devralan İmamoğlu sabah FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtladı. İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la olası diyaloğuna ilişkin “Göreve geldiğinden itibaren elini sıkmayacağı insan yoktur. Mazbatamı aldım. Artık kişisel işlerin adamı değilim. Önümde cumhurbaşkanıyla görüşmek […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...