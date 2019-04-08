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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan seçim için ‘usulsüz’ dedi, dolar tekrar 5.71’i test etti

Dolar/TL Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’daki seçimin neredeyse bütünü için ‘usülsüz’ demesinin ardından yükselerek 5.71’i test etti.

Fotoğraf: Reuters

Cuma günü 5.6279’dan kapanan dolar/TL pazartesi gününe 5.6279 seviyesinden başladıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Moskova ziyareti öncesi havalimanında yaptığı basın toplantısının ardından günlük yüzde 1.5 yükselişle 5.7120 düzeyine kadar ilerleyip sonra 5.68 düzeyinde dengelendi.

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Saat 11:43 itibariyle dolar/TL 5.6881’den işlem gördü.

Erdoğan İstanbul’da 13-14 bin oyun kazandım havasına girmek için yeterli olmadığını vurguladığı konuşmasında ’10 milyon seçmenin bulunduğu İstanbul’da kimsenin 13 bin – 14 bin oy farkla seçimi kazandım havasına girme hakkının olmadığını’ söyledi.

AKP İstanbul’un tüm 38 ilçesindeki oyların tekrar sayılması için Yüksek Seçim Kurulu’na başvuru yapmıştı. YSK henüz talebe ilişkin bir karar açıklamadı. Muhalefet liderleri ise YSK’yı kanuna uygun bir karar vermeye çağırdı.

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