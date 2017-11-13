Erdoğan şaşırttı: Kahraman’ın adaylığını yeni öğrendim

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsmail Kahraman’ın yeniden TBMM başkanlığına adaylığı için “Ben de yeni öğrendim” dedi.

Haber AKP kulislerinden birkaç saat önce sızmıştı.

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Erdoğan Rusya’ya giderken havaalanında konuyla ilgili soru üzerine şöyle dedi: “Ben de adaylığını sizlerle birlikte yeni öğrenmiş bulunuyorum. Bana hayırlı olsun demek düşer. Ben de partinin genel başkanıyım biliyorsunuz. Oy kullanma yetkim yok.”

Erdoğan’ın Kahraman’ın yeniden başkan olmasına sıcak bakmadığı öne sürülmüştü. Buna karşın sabah saatlerinde Kahraman’ın adaylığının kesinleştiği belirtilmişti.