Erdoğan şaşırttı: Kahraman’ın adalığını yeni öğrendim

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsmail Kahraman’ın yeniden TBBM başkanlığına adaylığı için “Ben de yeni öğrendim” dedi.

Haber AKP kulislerinden birkaç saat önce sızmıştı.

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Erdoğan Rusya’ya giderken havaalanında konuyla ilgili soru üzerine şöyle dedi: “Benim de adaylığını yeni öğrenmiş bulunuyorum. Bana hayırlı olsun demek düşer. Ben de partinin genel başkanıyım biliyorsunuz. Oy kullanma yetkim yok.”

Erdoğan’ın Kahraman’ın yeniden başkan olmasına sıcak bakmadığı öne sürülmüştü. Buna karşın sabah saatlerinde Kahraman’ın adaylığının kesinleştiği öne sürülmüştü.