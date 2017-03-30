Erdoğan şaşırtmadı: 3’üncü köprüye adımı vermedim, ne kadar mütevazıyım görüyorsun

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP’nin ‘Hayır’ çadırına ‘ziyareti’nde geçen 3’üncü köprü tartışmasına yeni bir boyut kazandırıp, mütevazı olduğu için kendisinin adını koymadığını söyledi.

Mardin’de konuşan Erdoğan, günlerdir diline doladığı ‘Hayır’ çadırındaki CHP’lilerle aralarında geçen konuşmaya bir kez daha değindi.

Çadırdakilere, kendilerinin yol, köprü, havalimanı yaptığını söyleyen Erdoğan, bu kez hayli dikkat çekici bir çıkışta bulundu: “Hayır çadırına girdim. ‘Niye ‘Hayır’ diyorsunuz’ dedim. ‘Çağdaş bir ülke istiyoruz’ dediler. Oradan da Yavuz Sultan Köprüsü gözüküyor he. Bunlara da söyledim, ‘Bakın köprüler, yollar yaptık’ dedim. Bu sefer ‘Adı Yavuz Sultan Selim Köprüsü ama, niye Tayyip Erdoğan koymadınız’ diyor. ‘Bak’ dedim, ‘Ne kadar mütevazıyım görüyorsun değil mi?’“

‘Allah ne der ona bakarım’

Erdoğan, ‘Evet’ kampanyasına verdiği desteği de ‘saklamadığı’nı söylerken, kendisinin ‘Allah ne derse ona baktığını’ söyledi. Cumhurbaşkanı, “Ben George ne der, Hans ne der buna bakmam. Ayşe ne der, Mehmet ne der, ben buna bakarım. Allah ne der, ben buna bakarım. Bunca şehidimizin katilini bizim affetme yetkimiz yoktur. Mardin’i tarihi misyonuna uygun şekilde huzurun ve kardeşliğin başkenti haline getirirsek, inanın birkaç yılda bu şehrin çehresi değişir” dedi.

‘Ya teslim olacak ya da gidecekler’

Erdoğan, çatışmalarla yerle bir olan Nusaybin’le de canlı bağlantı yapılacağını belirtip, şöyle devam etti: “Yıkılanların yerine daha güzelini yapmak, yeni iş ve istihdam alanları oluşturmak için tüm kurumlarımız yoğun bir çaba içerisindeler. Bak nereden, nerelere geldik. Ülkemizi ve özellikle bölgedeki kardeşlerimizi terör örgütünden tamamen kurtarmak için güvenlik güçlerimiz günün 24 saati çalışmakta. Artık bu ülkede hangi örgüte mensup olursa olsun, hiçbir teröriste rahat yoktur. Ya teslim olacaklar, ya bu toprakları terk edip gidecekler. Aksi halde polisimizle, korucumuzla, askerimizle birlikte bunları biz ülkeden atacağız.”