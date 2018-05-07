Erdoğan şarkıcı Alişan’ın nikah şahidi: Bizi doğum kontrolüyle aldattılar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, şarkıcı Alişan ve oyuncu Buse Varol’un düğününe katılarak çiftin nikah şahidi oldu.

Beşiktaş’taki bir otelde yapılan düğüne Erdoğan’ın yanı sıra eşi Emine Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali Vasip Şahin ile İBB Başkanı Mevlüt Uysal da katıldı. Nikah şahitleri Erdoğan ve Soylu oldu.

Reklam

Erdoğan katıldığı her nikahta olduğu gibi çifte çok çocuk yapmalarını tavsiye ederken “Benim hep bir nasihatim var. Bir olur garip olur, iki olur rakip olur, üç olur denge olur, dört olur bereket olur, gerisi Allah kerim. Güçlü milletler güçlü ailelerden oluşur. Bizi yıllarca doğum kontrolüyle aldattılar” diye konuştu.

Saat 21.00 sıralarında otele giriş yapan Erdoğan, düğünde yarım saat kaldıktan sonra ayrıldı.

Reklam

Bu arada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da hazır bulunduğu düğünden görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.