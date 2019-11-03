Diken

Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan, Şanlıurfa’daki harekat merkezini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı’nın komuta merkezinin bulunduğu Şanlıurfa’yı ziyaret etti.

Fotoğraflar: DHA

Erdoğan, beraberinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MİT Başkanı Hakan Fidan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile birlikte saat 12.30’da uçakla GAP Havalimanı’na indi. Erdoğan havalimanında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kuvvet komutanları, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile protokol üyeleri tarafından karşılandı. Havaalanından ayrılan Erdoğan, 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’na geçti.

Reklam

Erdoğan ve beraberindekiler, 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’ndaki KKK Müşterek Harekat Merkezi’ni ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

SON HABERLER

Kalın, ‘Soykırım’ ve ‘yaptırım’ rahatsızlığını ABD Temsilciler Meclisi heyetine iletti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Temsilciler Meclisi Heyeti’yle gerçekleştirdiği görüşmede; bölgesel gelişmeler, ikili ilişkiler, terörle mücadele, Suriye’de güvenli bölgenin inşası ve siyasi çözüm süreciyle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Kalın, görüşmede ‘ABD Temsilciler Meclisi’nde çıkan iki tasarı hakkındaki rahatsızlığın dile getirildiğini’ belirtti.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...