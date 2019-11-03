Erdoğan, Şanlıurfa’daki harekat merkezini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı’nın komuta merkezinin bulunduğu Şanlıurfa’yı ziyaret etti.

Fotoğraflar: DHA

Erdoğan, beraberinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MİT Başkanı Hakan Fidan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile birlikte saat 12.30’da uçakla GAP Havalimanı’na indi. Erdoğan havalimanında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kuvvet komutanları, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile protokol üyeleri tarafından karşılandı. Havaalanından ayrılan Erdoğan, 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’na geçti.

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Erdoğan ve beraberindekiler, 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’ndaki KKK Müşterek Harekat Merkezi’ni ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.