Erdoğan sanayiciyi ‘uyardı’: Bankalara saldırarak, döviz alma yoluna gitmeyin

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD ile yaşanan siyasi gerilimin ardından patlak veren kur kriziyle ilgili sanayicileri bankalardan döviz almamaları konusunda uyardı.

Trabzon’da konuşan Erdoğan, “Milletimiz müsterih olsun, vatandaşlarımız gönüllerini ferah tutsun ama özellikle sanayicilerimize sesleniyorum. Bankalara saldırarak, oralardan döviz alma yoluna gitmeyin. Battık, bittik işi sağlama alalım gibi yollara lütfen tevessül etmeyin. Eğer böyle bir yola tevessül ederseniz, yanlış yaparsınız. Bilesiniz ki bu milleti diri tutmak, ayakta tutmak sadece bizim görevimiz değildir, sanayicinin de görevidir, tüccarın da görevidir. Aksi halde biz de, başta şahsım B planını, C planını uygulamak zorunda kalırım, bunu da böyle bilesiniz” dedi.

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Erdoğan: Depolarda istiflemek ne demek? Satacaksın

Erdoğan “Bazı haberler alıyorum, mallarını satmıyorlar. Ne demek mallarını satmıyorsun? Satacaksın arkadaş! Depolarda istiflemek, ne demek o? Satacaksın. Satmadın, onun da bedelini ödemek zorunda kalırsın. Çünkü ben bunu bir ihanet-i vataniye olarak görüyorum. Sen bunları niye ürettin? Satmak içi ürettin. Şimdi ne yapıyorsun, sen de mi birilerine hizmet etmenin gayreti içerisindesin? Bize milli lazım, milli. Bize yerli lazım, yerli. Eğer milli değilsen, yerli değilsen bunun bedelini ödersin” diye devam etti.

Bankalarda döviz likiditesi sorunu iddiası

Son dönemde ekonomide verilerin kötü gelmesi sonrası başlayan kur artışları, ABD ile yaşanan siyasi krizin ardından zirveye çıkmıştı. ABD’ye giden Türk heyetinin anlaşmaya varamadan dönmesinin ardından TL haftanın son işlem gününde dolar karşısında yüzde 17 değer kaybetmişti.

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Son olarak Bloomberg ajansı kaynaklara dayandırdığı haberinde Türkiye’de bankaların döviz talebini karşılamakta zorlandığını, bankacılık sektöründe ciddi bir döviz likiditesi sorunu yaşandığını bildirmiş, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) bu sebeple bankaları ‘acil durum toplantısı’na çağırdığını bildirmişti. Daha sonra bu haber BDDK tarafından yalanlanmıştı.

Yapılandırma talepleri

Merkez Bankası rakamlarına göre özel sektörün mart sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 18.6 milyar dolar, uzun vadeli kredi borcu ise 226.8 milyar dolar seviyesinde. Resmi rakamlara göre Türkiye’nin dış borcuysa en az 453 milyar dolar.

Son birkaç ay içerisinde Türkiye’nin önde gelen sermaye grupları bankalardan borç yapılandırması talebinde bulunuyordu.