Erdoğan sahuru öğrenci yurdunda yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı Hüseyin Gazi Öğrenci Yurdu’na sabaha karşı gidip öğrencilerle sahur yaptı.

Altındağ’da bulunan Hüseyin Gazi Öğrenci Yurdu’nda kalan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Diş Hekimliği öğrencisi Güngör Atak, Twitter’dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı sahur yapmaya davet etti. Erdoğan da, “Çayınız hazırsa geliyorum” diye cevap verdi, ardından da yurdu ziyaret etti. Erdoğan’a ziyaretinde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Sinan Aksu ile Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan eşlik etti. Erdoğan, sahur yapıp, gençlerle bir süre sohbet etti.

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Yaptığı konuşmada AKP dönemindeki teknolojik gelişmeleri anlatan ve 18 yaşında seçilme hakkı getirdiklerini hatırlatan Erdoğan, “Siz gençlerden bu dinamizmi bekliyorum. ‘Acaba’ demeyin, ‘Biz yaparız’ deyin. Bu ülkenin, bu milletin evladı yapar. İnşallah gelecek bizimdir. Bu genç nüfusla, bu dinamik nüfusla inşallah bizler bu asrı; 2053, 2071 tamamen kendi lehimize çevireceğiz. Tabi ilk önce 2023” dedi.