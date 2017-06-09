Erdoğan, ‘Şahit olmadım’ demişti: Trump’a göre Katar teröre ‘üst düzey’ destek veriyor

ABD Başkanı Donald Trump, Katar’ın teröre ‘üst düzeyde’ destek verdiğini söyledi.

Beyaz Saray’da yaptığı konuşmada Katar’a yönelik ablukaya da değinen Trump, Katar’dan terörizme destek veren gruplara fon vermeyi durdurmasını talep ederek, ülkenin tarihte teröre desteğinin ‘üst düzeyde’ olduğunu söyledi: “Maalesef, Katar tarihte terörizmin üst düzeydeki fonlayıcısı olmuştur.”

Trump, “Hiçbir medeni toplum bu şiddete müsamaha gösteremez veya bu lanetli ideolojiyi kıyılara yaymasına izin veremez” diye konuştu.

Trump’ın konuşmasıyla aynı dakikalarda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Katar’ın teröre destek verdiğine ben şahit olmadım” demişti.

Hafta başında Suudi Arabistan öncülüğündeki dört Körfez ülkesi Katar’ı ‘teröre destek olduğu’ gerekçesiyle diplomasi ve ulaşım ablukasına aldığını duyurmuştu. Ablukaya ilk gün Yemen, Maldivler ve Libya, son olarak Ürdün, Moritanya, Cibuti ve Komor Adaları da katılmıştı.