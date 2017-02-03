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Erdoğan ‘sahaya ısındı’: Sandık geldiğinde ‘Evet’e, sandıkları patlatmaya hazır mıyız?

 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, nisan ayında yapılması planlanan referandum için Mersin’de katıldığı şehir hastanesi açılışında yurttaşlara sordu: “Sandık geldiğinde ‘Evet’e hazır mıyız? Mersin geçen seçimlerde olduğu gibi sandıkları patlatmaya hazır mı?” 

Fotoğraflar: DHA

‘Partili cumhurbaşkanlığı’ sistemini merkeze alan anayasa değişikliği teklifi, Erdoğan’a dün gece gönderilmişti.

Hedefin Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak olduğunu aktaran cumhurbaşkanı, “Parlamento ‘Evet’ dedi millet de ‘Evet’ diyor” diye konuştu.

Ülkenin son 200 yılının hep çalkantılarla geçtiğini ve bedel ödeyenin her zaman ‘millet’ olduğunu savunan Erdoğan, “Ülkenin meşru hükümetini devirmek için gayret sarf edenleri biliyorsunuz değil mi? Şimdi onlar yine iş başında… Ama başaramayacaklar. Çünkü karşılarında kim var Millet var, millet. Bu millet buna fırsat vermeyecek” dedi.

Cumhurbaşkanı, Mersinli yurttaşlara seslendiği konuşmasını şöyle bitirdi: “Nisan ayında sandık geliyor. Sandık geldiğinde ‘Evet’e hazır mıyız? Mersin geçen seçimlerde olduğu gibi sandıkları patlatmaya hazır mı?” 

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