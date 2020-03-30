Erdoğan: ‘Biz bize yeteriz Türkiye’m’ diyerek yardım kampanyası başlattık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘Milli Dayanışma Kampanyası’ adıyla bir yardım kampanyası başlatıldığını, ilk bağışı kendisinin yaptığını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Cumhurbaşkanının açıklamalarından satır başları şöyle:

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*Şu ana kadar hastanelerimiz ile diğer sağlık birimlerimize, 24 milyon cerrahi maske, 3 milyonun üzerinde N-95 maske, bir milyonun üzerinde koruyucu tulum, 181 binin üzerinde koruyucu gözlük dağıttık.

*Sağlık tedbirlerini eksiksiz hayata geçiriyoruz. (İmkanlar) diğer ülkelere göre iyi durumda. Her ihtiyacı karşılayabiliyoruz. Gıda konusunda herhangi bir sıkıntı yok. Stok ve tedarik zincirimiz, ihtiyacımızı karşılayacak durumda.

*En önemli hususlardan biri, sağlık kurumlarımızı ayakta tutmaktır. Avrupa ve ABD’ye salgının üstesinden gelmeye en yakın ülkelerden biriyiz. Acil bir durum olmadıkça lütfen hastaneye gitmeyin. 41 yerleşim birimi karantinada.

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‘Ulaşımda kısıtlama olabilir’

*Gerekirse, şehir içi ulaşımda da benzer yöntemleri (sınırlandırma) devreye sokabiliriz. Benzer örneklerin yaygınlaşmasının önüne geçmenin tek yolu, her birimizin kendi karantinasını kendi uygulamasıdır.

*Pek çok ülkeye sağlık ve temizlik malzemesi gönderdik… Çarşamba İspanya’ya gönderiyoruz, İtalya’ya da… İspanya’ya bir uçak, İtalya’ya bir gemi dolusu… Solunum cihazı üretimi için yoğun çalışma var.

Yardım kampanyası başladı

*‘Biz bize yeteriz Türkiye’m’ diyerek Milli Dayanışma Kampanyası başlatıyoruz. Bir yardım hesabı açıldı. SMS’le bağış yapılabilecek. Gerekirse muhtarlıklarımızı da devreye alarak, kampanyada toplanan paraların en doğru şekilde yerine ulaşmasını temin edeceğiz. Kampanyayı, şahsım olarak, yedi aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum. Biraz önceki toplantımızda bakan arkadaşlarımız da, aynı şekilde bu ayki maaşlarını kampanyaya bağışlama kararı aldılar. Bakanlar ve eşlik edenler, toplam 5 milyon 200 bin lira bağışladı.

‘Vatandaşlarımız zekatla da katılabilir’

* Tabii en büyük katkıyı da iş adamlarımızdan, hayırseverlerimizden bekliyoruz. Zekâtlarını Ramazan ayında dağıtmayı düşünen vatandaşlarımız da bu kampanyaya katılarak, hayır yarışında yerlerini alabilirler.

Tüm dünyayı etkisine alan corona virüsü nedeniyle Türkiye’de 168 kişi hayatını kaybetmiş, 10 bin 827 kişi hasta olmuştu. Hükümet, sıklıkla zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması yönünde çağrıda bulunmuştu.