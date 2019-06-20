Erdoğan: S-400’lerin teslimatı temmuzun ilk 15 gününde

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan S-400 siparişinin Rusya ve Türkiye için bitmiş bir konu olduğunu, ABD’nin Türkiye’ye yaptırım getirebileceğine hiç ihtimal vermediğini söyledi. Erdoğan füzelerin temmuzun ilk 15 gününde teslim alınacağını söyledi.

S-400 (Fotoğraf: Reuters)

ABD, Türkiye’nin Rusya’nın ürettiği gelişmiş teknolojiye sahip S-400 hava savunma füzelerini satın almasını istemediğini defalarca ortaya koydu. ABD, Türkiye’nin uyarılarına rağmen S-400’leri teslim alması halinde F-35 savaş uçağı projesindeki rolünün tehlikeye gireceğini bildirmişti.

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‘Uluslararası mahkemelere başvururuz’

Erdoğan, yabancı basınla yaptığı sohbet toplantısında F-35’lerle ilişkili çözüm için uluslararası mahkemelere başvurabileceklerini belirtti ve şunları söyledi:

“Amerika’nın bir sıkıntısı var, bizim sayın Trump ile olan ilişkilerimiz çok çok farklı, ama sayın Trump’ın altındakilerle olan ilişkilerimiz çok çok farklı. Dolayısıyla yaptırımların filan olacağına hiç mi hiç ihtimal vermiyorum.

Yani öyle zannediyorum ki önümüzdeki ilk 15 gününde teslimatlar başlayacak. Teslimatların başladığı andan itibaren nereye yerleştirileceği aynı şekilde silahlı kuvvetli tarafından belirlenmiştir, oralara yerleştirilmek suretiyle bu süreci devam ettireceğiz.”

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NATO ve yaptırımlar konusunda Amerika’nın herhangi bir NATO ülkesi üyeyi çıkarma yetkisi olmadığını söyleyen cumhurbaşkanı, Amerika’nın bu yaptırımlar konusunda çok daha hassas davranması gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin NATO’nun en önemli ve en güçlü ülkelerinden biri olduğuna dikkat çeken Erdoğan şöyle devam etti: “NATO içindeki şu ana kadar yaptığı bütün uygulamarıyla NATO’nun bu kadar dayanışmacı ülkesini yaptırımlara tabii tuttuğu zaman Amerika bunu çok iyi düşünmesi lazım. Bizim de kendimize has karşı yaptırımlarımız olacaktır, biz bunlara evet demeyiz.”

Cumhurbaşkanı Barack Obama döneminden beri Türkiye’nin Patriot füzelerini almak istediğini ama bunların o dönemde verilmediğine dikkat çekti: “O günden bugüne Kongre bunlara hep karşı çıktı, engelledi. Şimdi Amerika bize patriotları vermeyecek, -ki bu bir savunma füzesidir- ben kendi savunmamı halletmeyecek miyim? Bununla ilgili tedbirlerimi almayacak mıyım? Bunun için herhalde bekleyecek halimiz yok.”

Türkiye’nin etrafında tehdit unsurları olduğunun altını çizen Erdoğan, “Dolayısıyla Rusya’yla gayet uygun şartlarda S-400’leri almış bulunuyoruz” diye konuştu.