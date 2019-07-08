Erdoğan: S-400’de yolculuk hazırlığı devam ediyor, tarih diye zorlamazsanız iyi olur

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya’dan teslim alınacak S-400’lerin yolculuk hazırlığının devam ettiğini belirterek, bunların konuşlanma planlarının Genelkurmay Başkanlığı’nca yapılmakta olduğunu söyledi.

Erdoğan’la Putin Soçi’de bir araya geldi. (Fotoğraf: Reuters)

Erdoğan Saraybosna’ya hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı’nda düzenlediği basın toplantısında S-400’lerin ne zaman Türkiye’ye geleceği ile ilgili soru üzerine şöyle konuştu: “S-400’lerin şu anda yolculuk hazırlığı devam ediyor. Bizden bu noktada tarih diye zorlamazsanız isabetli olur. Yükleme çalışmaları sürüyor. Bizim kendileriyle zaten mutabık kaldığımız tarihler var. Burada da yerleşim planlarının, nereye konuşlanacağının bu konunun sorumluluğu da tamamen Milli Savunma Genelkurmay Başkanlığı’na ait. Onlar planlamayı yapıyorlar, yapacaklar. Bizim önümüze getirecekler, ondan sonra S-400’ler konuşlanacaklar.”

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Geçtiğimiz hafta çıkan haberlerde Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava ve füze savunma sistemlerinin pazar günü Rus askeri havalimanından iki kargo uçağına yüklemesinin planlandığı, önümüzdeki hafta da (bu hafta) Türkiye’ye gelmesinin beklendiği belirtilmişti.