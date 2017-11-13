Erdoğan: S-400 anlaşması tamam

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan ‘Suriye’de sorun askeri olarak çözülmez’ görüşünde uzlaşan ABD ve Rusya liderlerine: “Madem öyle çeksinler askerlerini.” ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ortak bir bildiri yayınlayarak, Suriye’de askeri çözümü dışlayan ve tüm tarafları içeren bir siyasi çözümde mutabık olduklarını duyurmuştu. ‘Dünyayı aldatma yöntemlerine gitmeyelim’ Rusya, Katar ve Kuveyt’i kapsayan üç […]