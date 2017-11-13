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Erdoğan: S-400 anlaşması tamam

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, NATO’nun çekinceli baktığı Rusya’da S-400 tedariki için, “Anlaşma tamam” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Cumhurbaşkanı Moskova’ya hareketi öncesinde düzenlediği basın toplantısında ziyaretinde ticari ve ekonomik ilişkileri değerlendirip atılacak adımları ele alacaklarını belirterek Rusya’yla ticaret hedefinin önündeki engellerin büyük oranda kaldırıldığını belirtti.

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Erdoğan, Rusya’dan S-400 alınmasıyla ilgili bir soruya yanıt olarak, “S400 anlaşması tamam, biz bu ziyaretimizde bazı teknik konuları görüşeceğiz; bunu bir an önce devreye sokmak istiyoruz” dedi.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli de Rusya’dan S-400 füzelerinin satın alındığını, işin ayrıntılara kaldığını söylemişti.

Vize muafiyeti de gündemde

Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e vize muafiyetinin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini de ileteceğini de belirtti.

Savunma bakanı noktayı koydu: Rusya’dan S-400’ler alındı, gerisi detay

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S-400’ü beklerken: Türkiye, İtalya ve Fransa ile ortak füze üretimi için imza attı

Rus yetkili: Türkiye’nin aldığı S-400’lerin maliyeti 2 milyar dolardan fazla

NATO yetkilisi: Türkiye’nin Rusya’dan S-400 almasının ‘sonuçları’ olur

Rus basını: Rusya, S-400’lerin şifrelerini ve kontrolünü Türkiye’ye vermeyecek

 


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