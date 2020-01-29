Erdoğan: Rusya, Astana’ya da Soçi’ye de sadık değil

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya’nın, Astana ve Soçi mutabakatlarına sadık olmadığını söyleyerek “Rusya ile gerek Soçi gerek Astana’da bazı görüşmeler, anlaşmalar oldu. Bu anlaşmalara Rusya’nın sadık kalması halinde, biz de aynı sadakatle yola devam ederiz. Şu an itibarıyla maalesef” dedi.

Rusya’yla görüşmeler yapıldığını ve kendilerine ‘İdlib’de bu bombalamaları vesaire durdurdunuz durdurdunuz, durdurmadığınız takdirde bizim artık sabrımız tükeniyor. Bundan sonra ne gerekiyorsa biz de bunu yapacağız’ dediklerini söyleyen Erdoğan, “En son Halep’ten bizim tarafa atışları var. Bunlara biz bir yere kadar sabrederiz, sabrettik ama ondan sonra da biz göbeğimizi keseriz” diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı, toprak kapma gayretinde olmadıklarını söyleyerek, “Bu konuda Rusya da eğer biz birbirimize sadık ortaklar isek, tavrını belli edecek. Ya Suriye ile olan süreci farklı yürütecek ya da Türkiye ile olan süreci farklı yürütecek, bunun başka yolu yok” dedi.

Rusların ‘Teröristlere karşı mücadele ediyoruz’ dediğini aktaran Erdoğan şunları söyledi: “Kim terörist? Kendi toprağını savunanlar mı terörist? Bunlar direnişçi. Şu anda bunlara sorarsan Türkiye’deki yaklaşık 4 milyon Suriyeli de terörist. Bunlar nereden kaçtı geldi? Esed’in zulmünden kaçtı geldi. Şu anda bu insanlar bize barınmış durumdalar.”

Suriye’de yaşananlara ilişkin Rusya’nın tutumu dışında İran’a karşı da baskıların devam ettiği ve bu durumdan Astana sürecinin etkilenip etkilenmeyeceğine ilişkin soru üzerine Erdoğan şu yanıtı verdi: “Şu anda Astana süreci diye bir şey de kalmadı. Astana süreci şu anda sessizlikte veya sessizliğe büründü. Astana’yı yeniden ayağa kaldırmak ve yeniden ayağa kalkışı ile birlikte Türkiye, Rusya, İran ne yapabilir, bakmak lazım.”