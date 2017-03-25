Erdoğan ‘rest’ini yineledi: AB üyelik müzakereleri için referanduma gidebiliriz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik müzakereleri için ‘referandum resti’ni yineledi.

Antalya’da konuşan Erdoğan, “Benzeri bir Brexit için biz de 16 Nisan’da bir referandum yapıyoruz. Arkasından müzakereler için de bir referandum yapma yoluna gidebiliriz” dedi.

Erdoğan’ın mesajı, Hollanda ve Almanya başta olmak üzere bazı ülkelere Türk bakanların girişine izin verilmemesinin ardından yaşanan gerginliğin gündemde olduğu bir dönemde geldi.

Öte yandan AB ve organları, darbe girişiminin ardından Erdoğan’a ve hükümete yönelik eleştirilerini sıklaştırmıştı.

‘Böyle bir şey olabilir mi?’

İsviçre’de ağır ifadelerle hedef alındığı protestoya da değinen Erdoğan, “İşte bugün İsviçre parlamentosunda bakıyorsunuz ileri derecedeki aşırı terör örgütleri orada benim resmimi koyuyor benim şakağıma silah dayıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Ve bu ülke İsviçre. Bunun benzerleri çok” dedi.

Erdoğan, geçen hafta AB ile vize serbestisi anlaşmasına ilişkin gerginlikte de ‘referandum resti’ çekmişti: “Millete gideriz, ‘AB ile müzakerelere devam mı, tamam mı?’ diye sorarız.”