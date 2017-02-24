Erdoğan, referandum sonrasına baktı: Erdoğanlar bitmez, yenileri yetişecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişiklik teklifiyle ilgili “Erdoğan’dan sonra ne olacak?” diye soranlara yanıt verdi: “Erdoğanlar bitmez bu ülkede. İnanıyorum ki, yeni Erdoğanlar yetişecektir.”

Cumhurbaşkanı dün akşam ‘Ak Saray’da AKP’li eski bakan ve milletvekillerine yemek verdi.

Gül ve Davutoğlu katılmadı

Milliyet’ten Şebnem Hoşgör’ün haberine göre, yemeğe 11’nci cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu katılmadı.

Milletvekilleri seçim bölgelerine göre alfabetik olarak sıralanmış masalara oturtulurken, Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın masasında, eski Meclis başkanları Bülent Arınç ve Köksal Toptan da yer aldı. Masada, Erdoğan’ın solunda Arınç, sağında ise Yıldırım oturdu.

Eski bakanlar da yemekte

Yemekte eski bakan Sadullah Ergin ile birlikte 17/25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonundan sonra koltuklarına veda eden eski bakanlar Erdoğan Bayraktar, Zafer Çağlayan, Egemen Bağış da yer aldı.

‘Yol arkadaşları’na yaklaşık yarım saatlik bir konuşma yapan Erdoğan, partili cumhurbaşkanlığı’ ile ‘davul ve tokmağın’ aynı kişinin elinde olacağını ve bunun bir ‘ahenk’ yaratacağını söyledi.

‘Vatandaş ‘Neden şimdi?’ diyor’

Referandumdan ‘yüksek oranla’ başarılı bir sonuç almayı istediklerini belirten cumhurbaşkanı, “15 Temmuz’da direnenlere güvenmeyip de neye güveneceğim?” dedi.

Erdoğan şöyle devam etti: “Yedi ile gittim. Sahada bazı tespitlerimiz var. Vatandaş muhalefetin de yönlendirmesiyle ‘Neden şimdi?’ diyor. Biz bunu daha önce yapmak istedik, ancak anayasa değişikliğini Meclis’ten geçirme olanağını şimdi sağlayabildik. Çok zaman heba edildi, millete bedel ödetildi bu konuda. Biz de çok sıkıntı çektik. Dolayısıyla süreç bizi buraya getirdi. Anayasa değişikliği konusunda bilgi eksikliği var vatandaşta. Bu eksiklikleri gidermek durumundayız.”

‘Vatandaş yanlışlık yapmaz’

Son dönemde yaptığı konuşmalarda vurguladığı gibi CHP ve HDP seçmeninden de ‘Evet’ oyu istenmesi gerektiğini aktaran cumhurbaşkanı, “2007’de başladığımız süreç bu anayasa değişikliğiyle gerçekleşecektir. ‘Erdoğan’dan sonra ne olacak?’ diyorlar. Erdoğanlar bitmez bu ülkede. İnanıyorum ki, yeni Erdoğanlar yetişecektir. Çünkü Cumhurbaşkanı yüzde 50’nin üzerinde oyla seçilecek. Vatandaş bu konuda yanlışlık yapmaz” diye konuştu.