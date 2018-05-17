Erdoğan rahat: 24 Haziran’dan zaferle çıkmamak için bir sebep göremiyorum

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kamuoyu araştırmalarının iyi olduğunu ancak ‘arazinin de iyi tahkik edilmesi gerektiğini’ söyledi.

Milletvekillerine verilen iftarda konuşan Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili “Birkaç ay içinde burayı hallaç pamuğu gibi attık” dedi.

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Vekillerin Meclis’te ortaya koyduğu dayanışmanın ‘takdire şayan’ olduğunu ifade eden cumhurbaşkanı anayasa değişikliğine dair “Milletimizin desteğini alarak tarihi değişimi hayata geçirdik. Anayasa değişikliğinin verdiği imkanları kullanarak genel başkanlık görevini yeniden üstlendik” diye konuştu.

‘İkinci kurucu Meclis’

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Erken seçim fısıltısı adete tüpten çıkan macun gibidir, bir daha eski duruma döndürülemez. Bizlerin nasıl hassasiyet gösterdiğini sizler de biliyorsunuz. Sayın Bahçeli’nin konuşmasını duyduğumuz an bu konuyu ülkemizin gündeminden çıkarmaya karar verdik. Bahçeli ile yaptığımız görüşmenin ardından 24 Haziran erken seçim tarihini milletimize açıkladık. Benim gözümde 26’ncı dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1’inci Meclis’ten sonraki ikinci kurucu Meclis’tir.”

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‘Araştırmalar gayet iyi’

Cumhurbaşkanı, seçime dair de “Gelen kamuoyu araştırmalarımız hamdolsun iyi. Ancak araziyi de iyi tahkik etmemiz lazım. 24 Haziran’dan zaferle çıkmamak için bir sebep göremiyorum” dedi.

Erdoğan, salıdan itibaren tüm vekillerin ve vekil adaylarının saha inerek gece-gündüz çalışmaya başlayacaklarını belirterek “Partilerde yapılan görevler bir bayrak yarışıdır. Bu süreçte aramıza yeni arkadaşlarımız da katılacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı, şunları kaydetti: “İngiltere temaslarım sırasında gördüm ki, herkesi gözü 24 Haziran seçim sonuçlarında. Hâlâ ‘Türkiye’de ne olur?’ derdindeler.”

Türkiye’de 24 Haziran’da cumhurbaşkanlığı oylamasının yanı sıra 27’nci dönem vekilleri de seçilecek.