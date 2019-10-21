Erdoğan: Putin’le süreci ele alıp gereken adımları atacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye konusunu ele alacaklarını ve sonra da atılması gereken adımları atmış olacaklarını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Erdoğan TRT World Forum 2019’daki konuşmasında “Bildiğiniz gibi 120 saatlik ara bir durum var, bu sürenin büyük bölümü sona erdi. Yarın Rusya ziyaretimiz var, burada sayın Putin ile bu süreci ele alacak sonra da atılması gereken adımları atmış olacağız” dedi.

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Türkiye geçen hafta başlattığı operasyonda kurmayı amaçladığı güvenli bölgeden geri çekilmeleri için Suriyeli Kürt güçlere beş gün süre verilmesi konusunda ABD ile anlaşma sağlamıştı.

Erdoğan dünkü açıklamasında da ABD’nin verdiği sözlerin eksiksiz yerine getirilmemesi halinde Suriye’nin kuzeyindeki harekatın kaldığı yerden devam edeceğini belirtirken, Putin ile salı günü yapacağı görüşmenin önemine dikkat çekmiş ve güvenli bölgede ne yapacaklarını konuşacaklarını söylemişti.

Erdoğan konuşmasında operasyonu kınayan Batı ülkelerine de yüklenerek, şöyle dedi: “Tüm Batı, teröristlerin yanında yer aldı ve hepsi birlikte bize saldırdılar. NATO ülkeleri dahil, Avrupa Birliği ülkeleri dahil hepsi. Hani siz terörizme karşıydınız, hani siz teröre karşıydınız, yahu ne zamandan beri siz terörle beraber hareket etmeye başladınız?”