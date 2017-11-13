Erdoğan Putin’le görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya geldi.
Soçi’deki Devlet Başkanlığı Rezidansı’nda Erdoğan ile Putin’in görüşmesi 2 saat 10 dakika sürdü.
Görüşmede Türkiye heyetinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın hazır bulundu.
Rusya heyetinde ise Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Kremlin Basın Sözcüsü Dimitry Peskov, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ile Rus Devlet Nükleer Enerji Kurumu (ROSATAM) Başkanı Aleksey Lihaçev yer aldı.
Erdoğan-Putin görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.