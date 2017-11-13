Erdoğan Putin’le görüştü

Televizyoncu Acun Ilıcalu’nın eşi Şeyma Subaşı’na sosyal medya hesaplarından hakaret ettiği suçlamasıyla üç kişi gözaltına alındı. Yurt dışına çıkan şüphelilerden biri için Interpol devreye sokuluyor. 15 kişi hakkında ise adli işlemler devam ediyor.