Erdoğan-Putin zirvesi bitti, heyetler arası görüşme başladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye’nin İdlib kentindeki çatışmaları değerlendirdiği zirve sona erdi. Heyetler arası görüşmeye geçildi.

Fotoğraf: Reuters

Rusya’nın başkenti Moskova’daki Kremlin Sarayı’nda TSİ 15:00 sıralarında başlayan görüşme yaklaşık 2 saat 40 dakika saat sürdü.

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‘Karar bölgeyi rahatlatacak’

Erdoğan, görüşme öncesinde “Burada alacağımız kararlar bölgeyi de ülkelerimizi de rahatlatacaktır” dedi. Rus lider ise hayatını kaybeden Türk askerleri için başsağlığı dilerken “Maalesef, Suriye askeri yetkilileri de dahil hiç kimse Türk askerlerinin bulunduğu yeri bilmiyordu” diye konuştu. Putin, Suriye ordusunun ciddi kaybı olduğunu da dile getirdi.

Ne olmuştu?

Suriye ordusunun İdlib kentinde Türk askerine 27 Şubat’ta düzenlediği hava saldırısında 33 asker hayatını kaybetmişti. Türkiye, bunun ardından Bahar Kalkanı Harekatı başlatmış, Suriye ordusuna ait çok sayıda hedef vurularak imha edilmişti. Suriye ordusu da Türk birliklerine yönelik saldırılarına devam etmişti.