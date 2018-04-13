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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan, Putin ve Trump’la görüşmesini anlattı: Hava yumuşamış gibi

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye’de kimyasal silah kullanıldığına ilişkin iddiaların ardından gerilen uluslararası siyasi ortamın yumuşamaya başladığı değerlendirmesini yaptı.

Fotoğraf: DHA

Erdoğan’ın gazetecilerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump’ya yaptığı telefon görüşmelerinde neler konuştuğuna ilişkin sorularını yanıtladı.

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Putin’e video göndermiş

Görüşmelerde ağırlıklı olarak Suriye’deki durumun ele alındığını belirten Erdoğan “Suriye’de bir an önce barışın temini için neler yapılabilir. Bunları görüşürken üzerinde ısrarla durduğumuz konu bölgedeki suların ısınmasını doğru olmayacağını, barışın tesisiyle birlikte bölgede özellikle yaşanan trajedinin sona ermesi noktasında taleplerimiz oldu. Hele hele Doğu Guta ve Duma’daki gelişmeler can yakıcıydı, felaket tablolarıydı. Bende video çekimleri vardı. Bu videoları ben özellikle Putin’e gönderdim. Son izlenimlerimize göre bölgede havanın yumuşaması gibi bir durum söz konusu” diye konuştu.

Trump’a kararlılık mesajı vermiş

Trump’la konuşurken kimyasal silahlarla ilgili uluslararası koalisyonun aldığı tutumu doğru bulduğunu söylediğini aktaran Erdoğan şöyle devam etti: “Bizim de bu konuda tutumumuzun çok çok kararlı olduğunu söyledim. Bizim biliyorsunuz kimyasal silahlarla ilgili çok sert tutumumuz var. Uluslararası yasalarda çok farklı zemine oturuyorsa da kimyasal silahlarla mı insanlar daha çok ölüyor ve öldürülüyor yoksa konvansiyonel silahlarla mı daha çok ölüyor? Kimyasal silahlar elbette felaket ancak diğer tür silahlarla da kadın çocuk tanımadan öldürüyorlar. Bunların hepsine karşı olarak Rusya ve koalisyon güçlerinin hassasiyetini istedik, istiyoruz. Şimdi havalar biraz yumuşamışa benziyor. Havayı yumuşatmak, barışı sağlamak istiyoruz.” 

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