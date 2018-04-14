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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan, Putin ve Macron’la görüştü: Gerilim daha fazla tırmandırılmamalı

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

Erdoğan’ın ilk görüşmesi Macron’laydı.

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AA’nın haberine göre, Suriye hükümetinin kimyasal silah kullandığı iddialarına karşılık olarak ABD, İngiltere ve Fransa tarafından düzenlenen harekat ele alındı.

Buna göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un harekatla ilgili bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye’nin kimyasal silah kullanımını öteden beri şiddetle kınadığına işaret etti.

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Kimyasal saldırıların cevapsız kalmamasının önemine değinen Erdoğan’ın, Şam yönetiminin gerek kimyasal gerek konvansiyonel silahlarla yaptığı saldırıların son bulması ve Suriye halkının barış ve huzura kavuşması için siyasi çözümün şart olduğunu vurguladığı belirtildi.

Erdoğan daha sonra Rusya Federasyonu Başkanı Putin ile de telefonda görüştü.

Erdoğan’ın bölgedeki gerilimin daha fazla tırmandırılmaması gerektiğini vurguladığı kaydedildi.

Suriye’de sahadaki gerginliğin azaltılması ve soruna siyasi çözüm bulunması için ortak çaba harcamayı sürdürme kararlılıklarını teyit eden iki liderin, gerek ikili gerek bölgesel konularda yakın temasta olmaya devam etme konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.

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