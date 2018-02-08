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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan-Putin-Ruhani zirvesi İstanbul’da: Rusya’yla askeri koordinasyon güçlenecek

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptıkları telefon görüşmesinde İstanbul’da Suriye konusunda bir liderler zirvesi toplama ve askeri koordinasyonu güçlendirilme konusunda anlaştı.

Erdoğan, Putin ve Ruhani’nin katılımıyla 22 Kasım’da Soçi’de Suriye sorunuyla ilgili gerçekleşen liderler zirvesinin ikincisi önümüzdeki günlerde İstanbul’da yapılacak. (Fotoğraf: Reuters)

Soçi’de 30 Ocak’ta yapılan Suriye Ulusal Kongresi’nin sonuçlarının değerlendirilmesi için Türkiye, İran ve Rusya’nın bir liderler zirvesi yapabileceği bilgisi daha önce basına yansımıştı. Erdoğan ve Putin bu sabah telefonda başta Türkiye’nin Afrin’e yönelik askeri harekatı ve İdlib olmak üzere Suriye’deki son gelişmeleri ele alırken konu gündeme geldi. Zirvenin İstanbul’da yapılması kararlaştırıldı ancak tarih telaffuz edilmedi.

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Askeri ve istihbari koordinasyon

Görüşme öncesi Rusya’nın ‘Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Türk Hava Kuvvetleri uçaklarına Suriye hava sahasının geçici olarak kapatıldığı yönünde bilgiler basına yansımıştı. Konunun telefonda ne şekilde gündeme geldiği öğrenilemedi. Bununla birlikte Reuters’in aktardığına göre Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, görüşmede iki ülkenin askeri ve istihbarat birimlerinin koordinasyonu güçlendirmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

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