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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan, Putin ile telefonda görüşüp Rusya’nın yapıcı tutumunu takdir etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ‘Suriye’nin kuzeyine yapılacak askeri harekatı’ telefonda görüştü.

Fotoğraf: Reuters

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

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“Sayın Cumhurbaşkanımız görüşmede, Fırat’ın doğusuna düzenlenmesi planlanan askeri harekatın Suriye’nin barış ve istikrara kavuşmasına katkıda bulunacağını ve Suriye’deki siyasi sürecin önünü açacağını ifade etmiştir. Suriye halkının hak ve menfaatlerinin korunmasının Türkiye açısından asli bir unsur olduğunu vurgulayan Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin Rusya Federasyonu’nun bu süreçteki yapıcı tutumunu takdir ettiğini dile getirmiştir.”

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