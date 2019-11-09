Erdoğan, Putin ile görüştü: Soçi Mutabakatı’na bağlıyız

Aralarında Ankara ve İstanbul barolarının da bulunduğu oniki baronun ‘olağanüstü genel kurul’ talebiyle yaptığı başvuru, şekil şartı da sağlanmasına rağmen, Türkiye Barolar Birliği Yönetim kurulu tarafından reddedildi. Barolar Birliği’nin ret gerekçesinde, “Her ne kadar sayıya ilişkin şekil şartı gerçekleşmiş olsa da, olağanüstü genel kurulun seçimli yapılabilmesi, sadece başkanlık makamının boşalması durumunda olabilir” dendi.