Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi: Rusya ve YPG ‘resmen’ protokol imzaladı

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YPG, Suriye’deki IŞİD’lilerin eş ve çocuklarından oluşan 42 Rus vatandaşını Rusya’ya teslim etti. ‘Teslimat’ için basın toplantısı düzenlendi ve Rus generalle ‘resmi protokol’ imzalandı.

Rusya’nın Türkiye’nin ‘terörist’ saydığı YPG’yi resmen muhatap alması anlamına gelen imza töreni Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bugün başlayacak Moskova ziyareti öncesine rastladı. Rusya’nın daha önce YPG’yi Astana sürecine dahil etme niyetini açıklaması da iki ülke arasındaki ilişkileri germişti.

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YPG’ye yakın ANHA ajansının haberine göre imzalar Suriye’nin kuzeydoğusunda Şam yönetimi ve YPG’nin ortak hakimiyetindeki Kamışlı kentinde (Nusaybin’in komşusu) dün atıldı.

Basın toplantısına Rus General Aleksaander Kim, Rusya Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Dr. Ziyad el Sensebi, omurgasını YPG’nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri (DSG) çatısı altındaki ‘Cizire Dış İşleri Konseyi’ Eş Başkanı Abdulkerim Ömer ve YPG Sözcüsü Nuri Mahmud katıldı.

Basın toplantısının ardından YPG’nin elinde esir bulunan IŞİD’li Rus vatandaşı 13 kadın ve 29 çocuğun Rusya’ya teslim edilmesine ilişkin ‘resmi protokol’ imzalandı.

El Sebsebi, YPG ve ‘Cizire Özerk Yönetimi’ne vatandaşlarını vermelerinden dolayı teşekkür ederek, “İlişkilerimizin sadece teslimle sınırlı kalmayacağını, kültürel, toplumsal ve ekonomik ilişkilerimizin de güçleneceğimi umuyoruz” dedi.