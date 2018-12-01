Erdoğan-Putin görüşmesi: ‘İdlib’de farklı adımlar atılmalı’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü.

İki liderin görüşmesi, Arjantin’de süren G-20 Liderler Zirvesi kapsamında Costa Salguero Fuar Alanı’nda yapıldı.

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Görüşme öncesi konuşan Erdoğan, İdlib’deki çatışmasızlık bölgesiyle ilgili atmaları gereken çok daha farklı adımların olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı, şunları ifade etti: “Hayati konularda görüşme fırsatımız oldu. İdlib’le ilgili dörtlü zirve önem taşıyor. İdlib’le ilgili atmamız gereken farklı adımlar var. Kısa da olsa İdlib’le ilgili görüşmeyi doğru buluyorum. Türk Akımı ile ilgili görüşmeler önem arz ediyor.”

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Görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İbrahim Kalın ile MİT Başkanı Hakan Fidan da katıldı.

Türkiye ile Rusya arasında Soçi’de imzalanan mutabakata göre, radikal örgütlerin 15 Ekim’e kadar İdlib’deki silahsızlandırılmış tampon bölgeden çekilmesi gerekiyordu. Ancak cihatçıların bölgeyi terk etmedikleri bildirilmişti.