Erdoğan, ‘proje’sini ziyaret etti: İşte tam söylediğimiz kıraathane!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçimi kazandığı takdirde her kente açacağı ‘millet kıraathanesi’ne örnek göstermek için bir kıraathaneyi ziyaret etti.

Eskişehir’de temaslarda bulunan Erdoğan’ın programında Odunpazarı Evleri bölgesinde bulunan Tiryakizade Kıraathanesi ziyareti de vardı.

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Cumhurbaşkanı, iftarın ardından kıraathaneye giderek burada 30 dakika kaldı. Erdoğan’a Türk kahvesi ikram edildi.

Cumhurbaşkanı, kıraathanedeki kitapları inceledi ve sohbet ettiği vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

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Erdoğan, kıraathaneye girerken “İşte tam söylediğimiz kıraathane” dedi.