Erdoğan Politico dergisine yazdı: Libya’da barışa giden yol Türkiye’den geçiyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yarın düzenlenecek Libya konulu Berlin Zirvesi öncesi Politico dergisi için ‘Libya’da Barışa Giden Yol Türkiye’den Geçiyor’ başlıklı bir makale kaleme aldı.

Erdoğan makalesinde, “Avrupa’nın Libya’ya askeri destek verme hususunda daha az istekli olabileceğini düşünürsek, zaten askeri destek sözü vermiş bulunan Türkiye’yle işbirliği yapmak en açık seçenektir” dedi.

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‘Uluslararası toplum sorumluluklarını yerine getirmedi’

Uluslararası toplumun Libya’daki iç savaşta sorumluluğunu yerine getirmediğini vurgulayan Erdoğan şunları yazdı: “Libya yaklaşık 10 yıldır kanlı bir iç savaşın pençesinde bulunuyor. Ancak uluslararası toplum, şimdiye kadar sorumluluklarını yerine getirmedi; şiddeti sonlandırıp, barış ve istikrarı tesis etmedi. Bugün o duyarsızlığın sonuçlarıyla karşı karşıya bulunuyoruz.

Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya hükümeti, birkaç yıldır savaş baronu Halife Hafter’in saldırısı altında bulunuyor. Ülkede darbe yapmaya çalışan Hafter’in silahlı örgütü, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi anti-demokratik devletlerden destek alıyor.”

‘Libya bir savaş baronuna bırakılamaz’

Avrupa Birliği’nin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne destek vermemesinin Avrupa’nın kendi temel değerleri olan demokrasi ve insan haklarına ihanet etmek anlamına geleceğinin altını çizen Erdoğan, “Libya’yı bir savaş baronunun insafına terk etmek, tarihi bir hata olacaktır.” ifadelerini kullandı.

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‘Avrupa kadim dostu Türkiye’ye güvenebilir’

Cumhurbaşkanı Erdoğan makalesini şu sözlerle sonlandırdı: “Avrupa bugün bir kavşakta bulunmaktadır. Bu tarihi eşikte, barış için gayret edenler yürekli olmalı; şiddeti sonlandırmak için ellerinden gelen her şeyi yapmalıdır. Avrupa, bu hedefe ulaşmak için kadim dostu ve müttefiki Türkiye’ye güvenebilir.”