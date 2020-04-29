Erdoğan, polisin vurduğu gencin ailesini aradı: Konunun takipçisiyiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Adana’da polis kurşunuyla hayatını kaybeden 18 yaşındaki Suriyeli Ali Hemdan El Asani’nin babasını arayarak başsağlığı diledi.

Ali Hemdan isimli Suriyeli, 27 Nisan’da Seyhan ilçesindeki polis kontrol noktasından koşarak uzaklaştığı sırada polis tarafından vurulmuştu. Genç, hastanede hayatını kaybederken, polis F.K. da tutuklanmıştı.

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Erdoğan, bugün gencin Hürriyet Mahallesi’nde yaşayan ailesini aradı. Cumhurbaşkanı, gencin babası Adnan Hemdan El Asani’ye şunları söyledi: “Özellikle Ali evladımızın öldürülmesi konusu bizi ciddi manada üzmüştür. Bununla ilgili ne gerekirse yapılacaktır. Bu konuda hiç endişeniz olmasın. Ali bizim de evladımızdır.”

Erdoğan, hukuki sürecin başladığını belirterek konunun sonuna kadar takipçisi olunacağını ifade etti.

Baba Adnan Hemdan El Asani de tercüman aracılığıyla şu karşılığı verdi: “Biz kardeşiz, Türkiye Cumhuriyeti halkı ve cumhurbaşkanıyla gurur duyuyoruz. Sayın cumhurbaşkanım, Ali sizin bir evladınız. Onun hakkını ben size teslim ettim.”