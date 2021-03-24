Erdoğan’ın manifestosunda büyüme, aile ve yeni anayasa mesajları öne çıktı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, son birkaç gündür piyasalardaki dalgalanmaların, Türkiye ekonomisinin temellerini, gerçek dinamiklerini ve potansiyelini kesinlikle yansıtmadığını söyledi.

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı, bugün 2023 seçimi için ‘manifesto’ açıklayacağını kaydetmişti.

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Ankara’da partisi AKP’nin 7’nci olağan kongresinde yaklaşık iki saat konuşan Erdoğan, ekonomideki reform programının politikalarını ve takvimini ilan ettiklerini, vaktin, daha çok çalışma, üretme ve hedeflere yürüme vakti olduğunu ifade etti.

“Vatandaşlarımdan evlerindeki döviz ve altını çeşitli finans araçlarına yatırarak ekonomi ve üretime kazandırmalarını istiyorum” diyen cumhurbaşkanı, uluslararası yatırımcılara da Türkiye’nin gücüne ve potansiyeline güvenme çağrısında bulundu.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Herhangi bir endişeye gerek yok. Uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye güvenmelerini istiyorum. Siz birilerinin battık laflarına inanmayın. Dinamik iktisadi yapımız, mali disiplinimiz, serbest piyasa ekonomisine bağlılığımızla, şoklara dayanıklı olduğumuzu defalarca ispatladık. Önümüzdeki dönem Türk ekonomisini yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyüterek çok daha iyi yerlere geleceğiz.”

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Yeni anayasada tarih verdi

Erdoğan, yeni anayasanın merkezinde insanın huzuru, refahı ve mutluluğunun yer alması gerektiğini belirterek, 1982 yılında anayasasının kabul edilmesinden 29 yıl geçtiğini, anayasanın tarih periyodu içinde artık geçerliliğinin kaybettiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı şöyle devam etti: “Türkiye’nin yeni ve sivil bir Anayasa’yı tartışması, hem kendi tarihimizin hem de gelişen ve değişen dünya şartlarının kaçınılmaz gereğidir. Yeni anayasa, darbecilerin, vesayetin, şu veya bu dengenin değil, doğrudan milletin anayasası olmalıdır. Mümkün olan en geniş mutabakatla ortaya çıkacak yeni anayasa metni mutlaka milletin onayına sunulacaktır. Önce ilkeler sonra somut metinler düzeyinde belirli olgunluğa gelince bir araya getirilecek ve tartışmaya açılacaktır. Yeni anayasa çalışmalarında bu safhaya önümüzdeki yılın ilk diliminde ulaşmayı hedefliyoruz.”

Vatandaş nasıl bir anayasa istiyorsa kendilerinin de öyle bir anayasa istediğini aktaran Erdoğan, adını anmadan İstanbul Sözleşmesi’ne de değindi.

Erdoğan, ‘kadınların haklarını korumayı vicdanlarda değil, kağıtlarda arayanlar’ın bulunduğunu vurguladı.

‘Sırtımızı dönemeyiz’

Cumhurbaşkanı, ABD’den Rusya’ya, Avrupa Birliği’nden Arap coğrafyasına kadar tüm ülkelerle ilişkileri, Türkiye’nin menfaatleri ve milletin beklentileri doğrultusunda şekillendirmeyi sürdüreceklerini belirterek “Afrika, Asya ve Avrupa’nın kalbinde yer alan bir ülke olarak ne doğuya ne de batıya sırtımızı dönme lüksümüz yoktur” diye konuştu.

Aile mesajı

Erdoğan, aile, eğitim ve kültürün üzerinde de hassasiyetle durduklarını belirterek, insanın kalbini ailenin, aklını da eğitimin şekillendirdiğini, her ikisinin ise kültürü şekillendirdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı, aile müessesesini korumayı başardıklarını belirterek, ‘aklı ve kalbi rehber edinmek yerine, sadece nefis ve zeka üzerine kurulu bilginin çocuklara aktarıldığı bir eğitim sisteminin, haktan, hakkaniyetten, irfandan, hikmetten uzaklaştırdığını’ kaydetti.

“Türkiye’nin 2053 vizyonunun hamurunu aile, eğitim ve kültürle yoğuracağız” diyen Erdoğan, gençler arasında evlilik yaşının 30’lara dayandığını, gençler arasında hiç evlenmeyenlerin sayısının da arttığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı şöyle devam etti: “Bir veya en fazla iki çocuklu aile yapısı giderek yaygınlaşıyor. Ebeveynlerin her ikisinin de çalıştığı ailelerde, şayet yakında ikamet eden bir aile büyüğü yoksa, çocuklar evdeki veya kreşteki bakıcılar tarafından yetiştiriliyor. Sadece ve sadece aile içinde kazanılabilecek değerlerin, ücreti mukabili alınan hizmetler yoluyla ikame edilemeyeceği açıktır.”