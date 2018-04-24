Erdoğan’dan patronlara: Eski OHAL’lerde grev olurdu, şimdi anında müdahale

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçmişteki OHAL ile günümüzdeki OHAL’i karşılaştırırken iş dünyasının patronlarına “O zaman fabrikalar sürekli greve giderdi, biz anında müdahalemizi yapıyoruz” diye övündü.

Erdoğan AKP grup toplantısında “Bay Kemal, sen bir kere memurdun. Sen olağanüstü hal kararı nasıl alınır bilmezsin. Bu ülkenin olağanüstü hal ile yönetilen dönemler, bizim OHAL gibi değildi. Fabrikalar greve gider, çalışamaz hale gelirdi” diye konuştu.

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“Sanayicilere sesleniyorum” diyen Erdoğan şöyle devam etti: “Bir tane fabrikada grev söz konusu mu? Böyle bir şeyde anında müdahalemizi yapıyoruz. Ve OHAL anında bir çözüm kaynağı oluyor. Huzurun olduğu bir ortam var, böyle bir ortamda bunlar OHAL’in olmamasını tavsiye ediyorlar. Tezgah bozulacak o yüzden, size biz bu tezgahı bozdurmayız. Afrin’e girmeyin diye akıl veriyor. Niye terör örgütleri orada cirit atmaya devam etsin. Bunlara kalsa, Gabar’da Cudi’de, Tendürek’de ne işiniz var? Bay Kemal, biz Gabar’dan, Cudi’den, Tendürek’ten hatta Kandil’den çıkmayacağız. Bugün sordum, Afrin’de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4272 terörist etkisiz hale getirildi.”