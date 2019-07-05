Erdoğan: Partimdeki muvazzaf vekillerin yeni parti çalışması yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP’li vekillerin yeni bir parti kurma çalışmasının söz konusu olmadığını, kendileri ile birlikte yürüyenlerin dava arkadaşları olduğunu olmayanların ise kendi yoluna gideceğini söyledi.

Erdoğan, cuma namazı çıkışında isim vermeden eski başbakan yardımcısı Ali Babacan ile eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kurmayı planladığı yeni partilere değindi.

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Erdoğan, “Benim partimde muvazzaf milletvekillerinin (bir parti çalışması) söz konusu değil. Partim ile ilişkisi bulunmayan insanların bu tür bir çalışması varsa bu ayrı konu. Buna benzer haberleri biz de sizlerden, başkalarından duyuyoruz. Geçmişte (TBMM’de) grup kuracak şekilde milletvekili sayısıyla aramızdan ayrılanlar oldu. Tarih oldular, şimdi kimse hatırlamıyor bile” dedi.

Erdoğan şöyle devam etti: “Biz yola çıktığımız arkadaşlarımızı hep yoldaş olarak gördük, yoldaş olmaktan çıkıp farklı yöne gidenler oldu, bu noktada fazla dert edinmiyoruz. Bizimle bu yolda beraber yürüyen arkadaşlarımız yoldaşımız dava arkadaşımızdır, olmayanlar kendi yoluna gider.”

AKP kulislerinde, yeni parti düşük bir oy oranında kalsa bile giderek eriyen oyları nedeniyle, seçilmesi için gereken yüzde 51 oy oranını riske atacağı için, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın işini daha da zorlaştırabileceği konuşuluyor.