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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan partililere hitap etti: Fitne bayağı egemen

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’de ABD askerlerinin Fırat nehrinin doğusundan çekilmesini gündeme getirdiğini dile getirdi. Erdoğan’ın partililere hitaben “Fitne bayağı egemen” demesi dikkat çekti.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

AKP’nin Ankara Kızılcahamam’daki 29’uncu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın kapanışında konuşan Erdoğan, ‘AKP’ye saldıranların amacının yerine başka parti getirmek değil, temsil ettiği değerleri yıkmak’ olduğunu savundu.

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Cumhurbaşkanı, “Ülkemizde AK Parti ve şahsım söz konusu olduğunda her türlü yalanı, iftirayı üreten bir mekanizma ile bunun alıcısı bir kesim mevcuttur” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti: “İçinden geçtiğimiz dönemin gerçeği şudur; AK Parti ne kadar güçlü olursa ülkemiz de o kadar güçlüdür. Buna karşılık, AK Parti’nin zayıflaması demek Allah göstermesin, Türkiye’nin savunmasının zayıflaması demektir.”

Cumhurbaşkanını “Buradaki çalışmalarımızda şunu gördüm; fitne bayağı egemen. Fitnenin egemen olduğu yerden de ne hayır ne bereket çıkar” demesi de dikkat çekti.

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‘Trump dediğimiz noktaya geldi’

Erdoğan, Ankara ve İstanbul’daki büyükşehir belediye meclislerinin ‘açık ara cumhur ittifakı tarafından yönetildiğini’ belirtti. Cumhurbaşkanı, ortada bir başarısızlık ya da telafi edilemeyecek bir yıkımın olmadığını öncelikle kendilerinin kabul edeceğini aktardı.

Cumhurbaşkanı, Fırat’ın doğusuna ilişkin de şunları kaydetti: “Trump dediğimiz noktaya geldi ve Fırat’ın doğusundan çekilmeyi gündeme getirdi. Ama Sayın Trump’ın yanındakiler talimata uymuş değiller.”

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