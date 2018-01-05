Erdoğan, Paris’te protestoyla karşılandı

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı protesto etti.

Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un davetlisi olarak bugün Paris’te.

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RSF’li aktivistler ellerinde Türkiye’de cezaevinde tutulan gazetecilerin fotoğraflarının bulunduğu pankartlarla Türkiye’nin Paris büyükelçiliğinin önünde toplanarak, Erdoğan’ı protesto etti.

Pankartlarda ‘#Türkgazetecilerkurtarın’ etiketi kullanıldı.

Macron da Erdoğan’la görüşmesinden önce Türkiye’deki tutuklu gazetecileri gündeme getirmişti.

Yeni yıl nedeniyle basın mensuplarıyla bir araya gelen Macron, “Otoriter rejimlerin ortadan kaldırdığı ilk özgürlük basın özgürlüğüdür” diyerek, Türkiye’yi örnek göstermişti. Macron buna karşılık sonuç almak amacıyla diyalogun kesilmemesi gerektiğini belirtmişti.

Türkiye’de çok sayıda gazetecinin tutuklu olduğunu vurgulayan Macron, konuyu Erdoğan ile görüşmesinde gündeme getireceğini söylemişti.

Erdoğan, Fransa ziyareti öncesinde Esenboğa havaalanında düzenlediği basın toplantısında bu konuya değinmedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’sa dünkü basın toplantısında, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Türkiye’deki basın özgürlüğü konusunda açıklamalarının bilgi eksikliğinden kaynaklandığını ifade etmiş, “Macron’un bu konudaki sözlerini yarın Fransa’da konuşacağız” demişti.

Kalın, “Fransa’da Paris ve Nice saldırıları sonrası onların ne tür tedbirler aldığını biliyoruz; Türkiye benzer tedbirleri alınca basın ve ifade özgürlüğünün kısıtlaması deniyor, bunu kabul edemeyiz” diye konuşmuştu.