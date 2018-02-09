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Yaramazlara biraz batar!

‘Erdoğan, Papa’yla görüşmek için bağış yaptı’ iddiasına Vatikan’dan yalanlama

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Hafta başında Vatikan’a gelerek Papa Francesco ile görüşen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, bu görüşmenin yapılabilmesi için Vatikan’a yüklü miktarda bağışta bulunduğu iddiasına Vatikan’dan yalanlama geldi.

Fotoğraflar: Reuters

CHP Trabzon Milletvekili Avukat Haluk Pekşen, TBMM’ye sunduğu soru önergesinde “Vatikan’a Papa’yı ziyarete giden Erdoğan’ın bu ülkeye yüklü miktarda bağış yapmış ve bu sayede Papa ile görüşebilmiştir” iddiasında bulundu.

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BBC Türkçe’den Övgü Pınar’ın haberine göre, Vatikan Basın Ofisi, bağış karşılığı görüşme iddiasını kesin bir dille yalanladı.

Vatikan Sözcü Yardımcısı Paloma Garcia Ovejero, bu iddia için “Kesinlikle doğru değil. Olabilecek en güçlü şekilde yalanlıyoruz” açıklamasında bulundu.

Vatikan Sözcüsü Greg Burke de iddiayı yalanlayarak “Bir devlet lideri Papa ile görüşmek isterse Papa kendisiyle görüşür” dedi.

Sözcü Yardımcısı Ovejero, “Ne Erdoğan’ın ne de herhangi bir devlet liderinin bağış yaparak karşılığında Papa ile görüşmesi diye bir uygulama söz konusu olamaz” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen Aralık’ta Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararı sonrası Vatikan ve Türkiye yönetimlerinden benzer tepkiler gelmiş, Papa Francesco Kudüs’ün statüsünün korunması çağrısı yapmıştı.

Bunun üzerine Erdoğan Aralık ayı içinde iki kez Papa’yı arayarak Kudüs meselesini görüşmüş ve bu konuda konuşmak üzere Vatikan’a gelme niyetini bildirmişti.

 

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