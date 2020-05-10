Erdoğan: Pandemi hastaneleri bayram sonuna kadar açılacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, salgın hastanelerinin bayram sonuna kadar açılacağını; daha sonra sağlık turizmi olarak da kullanılacağını söyledi.

‘Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Projesi Tüneli İlk Işık Töreni’ne video konferansla katılan cumhurbaşkanı, “Durmak yok. Corona virüsü vesaire bizi durdurmuyor, yolumuza aynı kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

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Erdoğan, ‘gelişmiş devletlerin dahi çaresiz kaldığı’ salgın sürecini Türkiye olarak ülke ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde, diğer ülkelere destek verilerek yaşandığını ifade etti.

Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe’de inşası sürülen pandemi hastanelerine değinen Erdoğan, “Bu iki hastanemiz bayram sonuna kadar açılacak. Salgın hastanelerini sağlık turizmini canlandırmak için de kullanacağız” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı sözlerini şöyle sürdürdü: “Sağlık turizmine yönelik yurt dışından gelenler buraya uçaklarla, ambulans uçaklarla gelecekler ve buralarda tedavilerinden sonra uğurlayacağız. Bu bizim için yeni bir açılımdır. Bu yeni açılımla beraber Türkiye bu noktada sağlık üssü olma görevini yapacaktır.”