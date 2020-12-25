Erdoğan: Otellerde-villalarda yılbaşı partilerine izin verilmeyecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, otellerde ya da villalardaki yılbaşı partilerine izin verilmeyeceğini söyledi.

İstanbul’da cuma namazı çıkışında gazetecilere konuşan Erdoğan, “Aşı geldiğinde biz de tüm arkadaşlarımızla birlikte aşıyı olacağız” dedi ve vatandaşlardan da aşı olmalarını istedi.

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‘Alanım ekonomi’

“Ben tıp mensubu değilim, benim alanım ekonomi. Ama ülkemin başkanıyım” ifadesini kullanan Erdoğan, aşıyla ilgili bilgileri sağlık bakanı, ilgili kurul ve danışman profesörlerden aldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı, Çin ve Almanya’dan gelen aşılarla sürecin işletileceğini belirterek Çin’le 50 milyon doz aşı alımı için anlaşma imzalandığını, ilk etapta 4.5 milyon doz geleceğini ifade etti.

Toplanmalara izin yok

Cumhurbaşkanı, oteller ya da villalardaki yılbaşı kutlamaları için “Güvenlik güçlerimiz her türlü tedbiri alacak. Bunlara müsaade etmemiz mümkün değil” dedi.

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Erdoğan şöyle devam etti: “İstihbaratımız nerede bu tür şeyler olduğunu tespit ederse oralara gerekli operasyonu yapar. Bizim için insanımızın hayatı her şeyden ötedir.”

İsrail-Türkiye ilişkileri

Cumhurbaşkanı, İsrail-Türkiye ilişkilerine dair şunları kaydetti: “İsrail’in Filistin topraklarına yönelik takındığı tavırları kabul etmemiz mümkün değil. Bu bizim ne adalet anlayışımıza ne ülkelerin toprak bütünlüğüne yönelik yaklaşım noktasında bizim İsrail ile ayrıştığımız noktadır. Yoksa gönlümüz arzu eder ki onlarla da münasebetlerimizi daha iyi bir noktaya taşıyalım. İsrail ile istihbari noktada münasebetlerimiz zaten kesilmiş değil, devam ediyor. Burada en tepe noktadaki kişilerle bazı sıkıntılar yaşıyoruz.”