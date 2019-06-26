Erdoğan: Osman Öcalan’ın kırmızı bültenle arandığını bilmiyorum

G-20 zirvesine katılacağı Japonya seyahatinden önce havalimanında soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bir soru üzerine 23 Haziran öncesi TRT Kurdi’de PKK liderinin kardeşinin açıklama yapmasıyla ilgili olarak “Osman Öcalan’ın kırmızı bültenle arandığını bilmiyorum” dedi.

Fotoğraf: T.C. Cumhurbaşkanlığı (Twitter)

Cumhurbaşkanı, G-20 zirvesinin yapılacağı Japonya’nın Osaka kentine hareketi öncesinde Esenboğa Havalimanı’nda açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Haziran seçimleri öncesinde PKK lideri Abdullah Öcalan’ın kardeşi, PKK’nın eski liderlerinden Osman Öcalan’ın TRT ekranlarında yer almasıyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Osman Öcalan’ın kırmızı bültenle arandığını bilmiyorum. TRT Kürdi’de program yapmışsa bunu TRT’deki arkadaşlarımız bilirler onlara güveniyorum.”

Osman Öcalan, TRT Kurdi’deki konuşması sırasında.

‘Münbiç’te Kürtlerin hakkı yok, Kürtlerden kastım, terör örgütüdür’

Erdoğan, Suriye’nin kuzeyinde YPG’nin elinde bulunan Münbiç konusunda ise şunları söyledi: “(ABD’nin) Münbiç konusunda verdikleri sözü tutmaları gerekiyor orası Araplara ait. Kürtlerin orada hiçbir hakkı yoktur Kürtlerden kastım, terör örgütüdür.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun parlamenter sisteme dönme çağrısına ilişkin de şunları söyledi: “Sayın Kılıçdaroğlu, kendi söylüyor kendi dinliyor. Millet kararını verdi bu iş bitmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu’nun (referandum çağrısı) bu ifadesiyle hareket edecek değiliz. Yola koyulduk, aynı kararlılıkla yola devam ediyoruz.”

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Erdoğan, S-400 alımı sonrası gelecek yaptırımlar hakkında da şöyle konuştu: “NATO ülkeleri birbirine yaptırım uygulamaya başladıysa doğrusu bunu bilmiyorum. Sayın Trump ile görüşmelerimde bu izlenimleri hiç almadım.”