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Erdoğan: Ortada ‘topal ördek’ var, bu seçim ‘sembolik’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim anketlerinin ‘manipülasyon’ amaçlı ve ‘sipariş üzerine’ yapıldığını söyledi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

23 Haziran’da tekrarlanacak İstanbul seçimi öncesi anketler CHP’li aday Ekrem İmamoğlu’nu önde gösteriyoriyor. Son olarak KONDA araştırma şirketi İmamoğlu’nun, AKP’li aday Binali Yıldırım’ın 9 puan önünde olduğunu açıklamıştı.

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“Asıl anket pazar günü yapılacak” diyen Erdoğan, AKP’nin İstanbul seçiminde 39 belediyenin 25’ini aldığını, komisyonların tamamının da AKP’de olduğunu vurguladı.

‘Çıkacak sonucu kabul edeceğiz’

İmamoğlu için bir kez daha ‘topal ördek’ ifadesini kullanan cumhurbaşkanı şunları söyledi: “Şimdi bir seçime gidiliyor. Pazar günü yapılacak seçimde de netice tüm netliğiyle ortaya çıkacak ve nihai karar o akşam verilecektir. Çıkacak netice bizim zaten kabulümüz olacaktır. Sonuçta bu seçim sembolik.”

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