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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan: Orman varlığını artıran nadir ülkelerden biriyiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, New York’taki Birleşmiş Milletler İklim Eylem Zirvesi’nde Türkiye’nin ‘orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri olduğunu’ söyledi.

Fotoğraf: DHA

Konuşmasına yeryüzünün insanoğluna verilmiş bir emanet olduğunu belirterek başlayan Erdoğan ‘tüm ülkeleri elini taşın altına koymaya’ davet etti. Türkiye, Paris İklim Anlaşması’nı imzalamayan iki G-20 ülkesinden biri.

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Türkiye’de orman varlığının arttığını ve 17 yılda 4 milyar fidan dikildiğini vurgulayan Erdoğan şöyle konuştu:

“İklim duyarlı, enerji verimli şehirler inşa ederken afet riskini de azaltıyoruz. Millet bahçeleri projemizle, yeşil alanlarımızı ve dolayısıyla yutak kapasitemizi hızla artırmayı hedefliyoruz. Orman varlığını artıran nadir ülkelerden biriyiz. Son 17 yılda, 4 milyardan fazla fidanı toprakla buluşturduk. 11 Kasım’da 11 milyon fidan daha dikiyoruz. 2023 hedeflerimizden biri, orman alanlarımızı toplan alanın yüzde 30’una çıkarmaktır. Ayrıca, şehirlerimizdeki trafik sorununu hafifletmek ve sera gazı salınımını düşürmek için yeni metro hatları inşa ediyoruz. Demiryolunun toplam yük taşımacılığı içindeki payını yüzde 5 civarından, yüzde 10’a, yolcu taşımacılığındaki payını ise yüzde 1’lerden, yüzde 4’e çıkarmayı hedefliyoruz. Hızlı tren hatlarımızı, önümüzdeki 5 yıllık dönemde yaklaşık 5 bin 600 kilometreye taşıyacak, şehir içi raylı sistem uzunluğumuzu ise yüzde 50 civarında artıracağız. Marmaray ve Avrasya gibi tarihi nitelikteki projelerimizi hayata geçirdik.”

‘Sıfır karbon bina’ girişimine vurgu yaptı

Türkiye’nin iklim çalışma grubunun girişimlerini zirvede açıklayan Erdoğan “İlk girişim, yerel iklim yatırımı için liderlik girişimidir. İkincisi ise herkes için sıfır karbon binalar girişimidir. Bu önemli girişimin iki temel bileşeni vardır. İlki 2030 yılına kadar yeni binaların, 2050 yılına kadar ise mevcut binaların sıfır karbon hale getirilmesi amacıyla yol haritalarının hazırlanmasıdır” diye konuştu.

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