Erdoğan: ‘Orada Kürtler yaşıyor’ demedik; ‘Vatandaşımız yaşıyor’ dedik

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 100 Bin Sosyal Konut Projesi’nin tanıtım toplantısında, Türkiye’nin dört bir yanındaki çalışmalarını anlatırken, Diyarbakır’da inşa edilen TOKİ konutlarına da değindi. Erdoğan, “Diyarbakır beş yıl önceki Diyarbakır değil. TOKİ konutlarıyla oradaki vatandaşımıza insanca yaşama şansı erdik. ‘Orada Kürtler yaşıyor’ demedik. ‘Orada benim vatandaşım yaşıyor’ dedik” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki toplantıda, proje kapsamında, 81 ilde 100 bin sosyal konutun yapımına başlanacağını söyleyen Erdoğan, evlerin 1-1.5 yılda teslim edileceğini anlattı. Maliyeti 17 milyar 300 milyon liralık olan projenin geleneksel mahalle kültürünü yaşatacağını, yatay inşa edilecek konutların 894 liradan başlayan taksitlerle 240 aya varan vadelerle ev sahibi olma şansını vereceğini belirten cumhurbaşkanı, “Evler bulundukları bölgelere özgü mimari özellikler yansıtılarak inşa edilecek” dedi.

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Mahalle kültürü bitti; yaşatacağız

Çarpık kentleşme sorununa değinen Erdoğan yüksek binalardan şikayet ederek 30-40 katlı binalarda yaşamanın komşuluk hukukunu ortadan kaldırdığını söyledi. “Bu bize yakışmıyor” diyen Erdoğan, bu nedenle yeniden komşuluk kültürünü canlandırmak için daha alçak binalar inşa edileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı, popülist siyasetçilerin başta gecekondular olmak üzere çarpık kentleşmeye göz yumduğunu ifade etti: “Bu şehirler için bir ihanet etti. Bunlar şehirlerimizin sadece estetiğini değil sosyal dokusunu da etkiledi. Kentlerde kurtarılmış bölgeler oluştu. 1990’larda Terör örgütleri bu bölgeleri kullandı.”

1994’te İstanbul’da belediye başkanı olduğunda korkunç bir manzarayla karşılaştığını anlatan Erdoğan şöyle devam etti: “Suyu olmayan, havası solunmayan bir İstanbul vardı. Bu tablo karşısında başkaları gibi siyasi popülizme tevessül etmedik.”

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İstanbul ve Ankara’da kentsel dönüşüme projelerine de değinen cumhurbaşkanı, TOKİ’nin inşa ettiği 1 milyon konutu anımsattı.

Mega projelerin sabote edilmeye çalışıldığını savunan Erdoğan’ın hedefinde yine CHP vardı. ‘Menderes’ten Özal’a, Demirel’den Türkeş’e tüm liderlerin icraat yapmak istediklerinde CHP zihniyetiyle karşılaştıklarını’ söyleyen Erdoğan, “Kaç kere burayla ilgili ‘Ruhsatsız’ dediler. Danıştay kararı var. Danıştay’ın belgesi ortada daha ne istiyorsun? O konuşur biz yolumuza devam ettik” dedi.

‘Beş koyun güdemezler’

“Bunların beş koyun gütmüşlüğü yok güdemezler” diyen cumhurbaşkanı, Marmaray, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi önemli projelerde CHP’nin karşılarında durduğunu söyledi.

‘Teröristlere arkadaşlar dediler’

“PKK ve FETÖ’yle mücadeleye hayır dediler. Teröristlere ‘Arkadaşlar’ diye seslendiler” diyen Erdoğan, CHP’lilerin şimdi de Kanal İstanbul’ karşı çıktığına değindi.

‘Kanal İstanbul’u başlatacağız; siyasi boyutuyla dünyada sükse yapacak’

Erdoğan şunları söyledi: “Şimdiki belediye başkanları diyor ki ‘Kanal İstanbul buraya uymaz’. Biz bütün bunların çalışmasını yaptık. İnşallah en yakın zamanda ihalesini de yapmak suretiyle projeyi başlatacağız. Kanal İstanbul nedir biliyor musunuz? Boğaz’ı koruma projesidir. Siyasi boyutu da olacak. Onu şimdi söylemiyorum. O siyasi boyutuyla da Kanal İstanbul dünyada büyük sükse yapacak. Dün olduğu gibi bugün de CHP’nin takoz siyasetine ‘Eyvallah’ demeyiz. “