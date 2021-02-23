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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan: Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenimizin daha atamasını yapacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenimizin daha atamasını yapacağız” dedi.

Fotoğraf: AA

Erdoğan’ın, Ankara Valiliği tarafından düzenlenen, çoğunluğu hayırseverler tarafından yaptırılan eğitim tesislerinin toplu açılış törenindeki konuşmasından satır başları şöyle:

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*Bugün tek bir açılış töreniyle 326 eğitim öğretim tesisini Ankaralı kardeşlerimizin hizmetine sunuyoruz.

*Hizmete aldığımız 7 bin 541 yeni derslikle, Ankara’daki toplam derslik sayımızı 49 bin 700’e ulaştırmış bulunuyoruz.

*Uzaktan eğitime başladığımız 23 Mart 2020’den bugüne kadar 180 milyona yakın canlı ders yapıldı.

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*657 bini salgın döneminde olmak üzere bugüne kadar toplam 2 milyon tablet bilgisayarı öğrencilerimize ulaştırdık.

*7.5 milyon kişiyi aşıladık. Salgına rağmen eğitimi kesintisiz sürdüren birkaç ülkeden biriyiz.

‘Aşılamada en başarılı Türkiye’

*Şu anda dünyada aşılamayı en başarılı şekilde yürüten ülke Türkiye.

*Vaka sayılarındaki düşüşle orantılı şekilde önümüzdeki dönemde yeni adımlar atmaya devam edeceğiz.

*Yeni takviyeler yine alıyoruz çünkü herhangi bir rehavet çökerse Allah göstermesin altından kalkamaz, bedelini ödeyemeyiz.

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