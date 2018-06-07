Erdoğan hem ‘Ekonomide efsaneyiz’ dedi, hem yastık altındakileri rica etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin ekonomi performansıyla dünya çapında bir efsane olduğunu öne sürdükten sonra kaynağa ihtiyaç duyulduğunu belirterek, “Evinizde yastık altında tuttuğunuz dövizlerinizi, paralarınızı, altınlarınızı bankalara yatırarak lütfen sisteme sokun ve ülkemizin büyümesine katkıda bulunun” dedi.

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) iftar programında konuşan Erdoğan, Türkiye’nin geçen 16 yıllık süreçte ortaya koyduğu ekonomik performansla dünya çapında bir model olduğunu savundu.

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Cumhurbaşkanı sözlerine şöyle devam etti: “Efsanedir. Ülkemizi 16 yılda 3,5 kat büyüterek gelişmekte olan ülkeler arasında en ileriye çıkartarak gelişmiş ülkeler sınıfına bir adım mesafeye taşıdık. Bu dönemde Türkiye yıllık 5,7 büyüme ortalamasıyla dünyanın iki katı bir gelişme gösterdi. Satın alma paritesine göre 18’inci sırada olan ülkemizi 13’üncü sıraya çıkardık. Bundan 16 yıl önce bir Türk vatandaşı AB vatandaşlarının üçte biri kadar gelire sahipti. Bugün üçte ikisi kadar bir gelire sahip hale gelmiştir. Hedefimiz 2023’e kadar bu oranı eşitlemektir.”

‘Lütfen altınlarınızı, dövizinizi sisteme sokun’

Erdoğan konuşmasını yurttaşlara bir çağrı yaparak sürdürdü: “Buradan tüm vatandaşlarıma çağrıda bulunuyorum. Evinizde yastık altında tuttuğunuz dövizlerinizi, paralarınızı, altınlarınızı bankalara, katılım şirketlerine ve diğer yatırım mecralarına yatırarak lütfen sisteme sokun ve ülkemizin büyümesine hep beraber katkıda bulunun. Gel Varlık Barışı’nda hem kazan hem de ülkeye kazandır. Maliye bakanım oradan uyarı yapıyor, vergi de yok diyor. Vergi de yok, gel kazan. Bundan daha güzel imkan olur mu? Hem kayıt dışından da kurtuluyorsun, her şeyi kayıt altına alıyorsun. Bu adımı atmamız lazım. Türkiye’nin kaynağa ihtiyacı var. En büyük kaynak milletimizin, işadamlarımızın, sanayicimizin, tüccarımızın kendisidir.”

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‘Türkiye’nin en küçük sıkıntısı yoktur’

Türkiye’nin 10 yılda 8 milyon istihdamla Avrupa ülkelerinin tamamından daha fazla iş alanı açtığını belirten cumhurbaşkanı, eşi benzeri az rastlanır bir başarı hikayesine imza attıklarını savundu.

Erdoğan şöyle konuştu: “Son günlerde kurlar ve faizler üzerinden oynanan bir oyunla ekonomimiz sabote edilmeye çalışılıyor. Türkiye’nin ne gelirlerinde ne giderlerinde ne borçlanmasında ne borçlarını ödemesinde en küçük sıkıntısı yoktur. Tam tersine makro rakamlara bakınca Türkiye bırakınız gelişmekte olan ülkeleri, gelişmiş ülkelerin çoğunun dahi ilerisinde bir fotoğrafa sahiptir. Bütçe açığından, borç stokumuza, döviz varlığımızın borçları karşılama oranından bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik oranına, büyüme rakamlarına kadar ekonomi ile ilgili ne kadar gösterge varsa hepsi de çok iyi düzeydedir. İhracatımız 36 milyar dolardan, 162 milyar dolarla rekor kırdı. Turizmle vurmak istediler. Bu yıl 40 milyon turisti ağırlayacağız tüm zamanların rekoruna gidiyoruz. Tüm zamanların rekoruna gidiyoruz. Bu yılın ilk çeyrek rakamları açıklanacak göreceğiz bakalım Türkiye büyüyor mu, küçülüyor mu?”