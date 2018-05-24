Erdoğan onayladı: Yurtdışına para çıkarana yüzde 40 ceza yasalaştı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 7144 sayılı ‘Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’u onayladı. Buna göre, ithalat, ihracat ve kambiyo işlemleri yoluyla yurt dışına çıkarılan paranın yüzde 40’ı kadar ceza kesilecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, “7144 sayılı ‘Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’ Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Anayasanın 89 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir” denildi.

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23 maddelik yasa tasarısında 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’da değişiklikler de öngörülmüştü.

Söz konusu tasarıda 20.2.1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’un 3’üncü maddesinde öngörülen değişiklikte “İthalat, ihracat ve diğer kambiyo işlemlerinde döviz veya Türk parası kaçırmak kastıyla muvazaalı işlemlerde bulunanlar, yurda getirmekle yükümlü oldukları veya kaçırdıkları kıymetlerin rayiç bedelinin yüzde kırkı oranında idari para cezasıyla cezalandırılırlar. Bu fiilin teşebbüs aşamasında kalması halinde verilecek ceza yarı oranında indirilir” deniyor.

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Tasarıda değişiklik yapılan Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’da Bakanlar Kurulu’na bilgi ve belge isteme yetkisi de getiriliyor. Buna göre, bilgi ve belge sunma yükümlülüğüne uymayanlar, yanlış, yanıltıcı veya eksik belge verenler ve denetime izin vermeyenler ile bu konuda zorluk çıkaranlar hakkında yine idari para cezası öngörülüyor.

Erdoğan ‘vatana ihanet, affetmeyiz’ demişti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan katıldığı Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) toplantısında ‘yurt dışına bazı işadamlarının para kaçırdığı’ söylentisi olduğunu hatırlatarak, “Böyle bir şey varsa, izahı makul olamaz. Yurt dışına para kaçırmaya tevessül edenleri affetmeyiz” demişti.

Daha önce de gündeme getirmişti

Erdoğan bundan yaklaşık beş buçuk ay önce de “Bazı işadamlarının varlıklarını yurt dışına kaçırma gayretlerinin olduğunu duyuyorum. Kabinemize sesleniyorum, bunların hiçbirine asla izin vermemelisiniz. Bu adımlar ihanet-i vataniye’dir” diyerek konuyu gündeme getirmiş, bu açıklamadan bir gün sonra sözlerine ‘açıklık’ getirip “İsteyen herkesin yurt dışına parasını çıkarma hakkı var” diye konuşmuştu.