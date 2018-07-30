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Erdoğan ‘Oktar-FETÖ benzerliği’ kurdu: Ahlaksız bir tip

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, tutuklanan Adnan Oktar hakkında ‘FETÖ’ benzerliği’ kurarak ilk kez konuştu: “Çok ahlaksız bir tipti. Son zamanlarda gündeme düşen kişi var ya, o kişi gibi biri… Ahlaki yönden zaafları olan bir tip…”

Fotoğraf: DHA

Oktar ve grubuna 11 Temmuz sabahı eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. 31 farklı suç isnat edilen Oktar dahil 187 şüpheli gözaltına alınmıştı. Oktar dahil 168 kişi, 19 Temmuz’da tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne götürülmüştü. Oktar, Edirne’de tek kişilik hücreye nakledildi.

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Habertürk’ün aktardığına göre, Güney Afrika ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, ‘FETÖ’yle Oktar’ın grubu arasında benzerlikler olduğunu söyledi.

FETÖ’nün Güney Afrika sorumlusunu anlatan Erdoğan şöyle konuştu: “Güney Afrika, FETÖ’nün en fazla yığınak yaptığı yerlerden biri. Johannesburg’da ‘külliye’ dedikleri yeri yaptıran, İstanbul’da Üsküdar Burhaniye’de oturduğum dönemde komşum ama şahsen tanımam. Ahlaksız bir adamdı. Edebi yerinde değil. Çok ahlaksız bir tipti. Son zamanlarda gündeme düşen kişi var ya, o kişi gibi biri… Ahlaki yönden zaafları olan bir tip… Sizin onlara teslim ettiğiniz çocukları, gençleri alıyor; onları kendi istedikleri gibi yetiştirip ondan sonra da sistemin içine sokup, buraları ele geçirme operasyonlarını yapıyorlar.”

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